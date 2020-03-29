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Kaş Belediyesi, 65 yaş üstü ve hastalar için özel yardım ekibi kurdu

Antalya'nın Kaş ilçesinde sokağa çıkamayarak ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ilçe sakinleri için Kaş Belediyesi özel bir ekip kurdu.

29.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:38
Kaş Belediyesi, 65 yaş üstü ve hastalar için özel yardım ekibi kurdu
Antalya 'nın Kaş ilçesinde sokağa çıkamayarak ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ilçe sakinleri için Kaş Belediyesi özel bir ekip kurdu.

Korona virüs salgınında risk grubu olarak görüldüğü için sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ilçe sakinlerinin ihtiyaçları Kaş Belediyesi tarafından karşılanıyor. Kaş Belediyesi ve Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağlı ekipler tarafından Kaş merkez ve mahallelerinde bulunan vatandaşlara erzak yardımında bulunuluyor. Yardımlar ilçe sakinlerinin evlerine kadar ulaştırılıyor. Erzak yardımının yanı sıra günlük market ihtiyaçlarının giderilmesinde de belediye ekipleri destek oluyor. Sokağa çıkamadığı için market alışverişini yapamayanlar belediyeyi arayarak istedikleri ürünlerin siparişini veriyor. Alışverişi yapan ekipler, fiş ve para üstüyle birlikte ürünleri evlere bırakıyor.

Korona virüsten korunmak için 'Evinde kal' çağrısı yapan Kaş Belediyesi ayrıca bu süreçte; 150 ihtiyaç sahibi aileye gıda malzemelerinden oluşan erzak yardımında bulundu. İhtiyaç sahibi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar belediyenin 444 07 11 numaralı çağrı merkezini arayarak talepte bulunabiliyorlar. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kaş Belediyesi, Antalya, Güncel

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