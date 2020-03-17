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Kaş Belediyesi etkinliklerini iptal etti

Kaş Belediyesi, koronavirüse karşı önlem olarak etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.

17.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:31
Kaş Belediyesi etkinliklerini iptal etti
Kaş Belediyesi, koronavirüse karşı önlem olarak etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.

Kaş Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiler doğrultusunda olası COVİD-19 (Yeni Coronavirüs) salgınına karşı önlem amacıyla mart ayı içerisinde düzenleyeceğimiz etkinlikler iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kaş Belediyesi, Koronavirüs, Güncel

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