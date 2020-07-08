Kas¸ Belediyesi'nden düğünlerde Koronavirüs önlemi

Kaş ilçesinde düğünler koronavirüs tedbirleriyle yapılmaya başladı.

Kas¸ Belediyesi'nden düğünlerde Koronavirüs önlemi
08.07.2020 13:50 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:56

Kaş ilçesinde düğünler koronavirüs tedbirleriyle yapılmaya başladı. Salgın tedbirleri kapsamında düğünlerde misafirlere Kaş Belediyesi'nce maske sağlanıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'da düğünler tekrar yapılmaya başlandı. Koronavirüs nedeniyle ertelenen düğünler üç ay aradan sonra kaldığı yerden devam ediyor.

Kaş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir yapılamayan düğünler belirlenen kurallar çerçevesinde yapılıyor. Salgını engellemek için düğünlere girişte sosyal mesafeye dikkat ediliyor, ateş ölçer, dezenfektan kullanılıyor.

Kaş Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından misafirlerin kapıda ateş ölçümleri yapılıyor, maskesiz alınmıyor. Maskesi olmayanlara ekipler tarafından maske temin ediliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Kaş Belediyesi, Koronavirüs, Güncel, Haber
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