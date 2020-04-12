Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kaş Belediyesinden ekmek servisi

Kaş Belediyesi iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekmek dağıtımı yapıyor.

12.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:24
Kaş Belediyesinden ekmek servisi
Kaş Belediyesi iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekmek dağıtımı yapıyor.

Kaş Belediyesi, Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan vatandaşlara ekmek dağıtıyor. Kaş Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, sokak sokak gezerek ihtiyacı olanlara ekmek ulaştırıyor. İlçe merkezinde 65 yaş ve üstü ile hastalar ve vatandaşlar olmak üzere kapılarına kadar ekmeklerini götürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kaş Belediyesi, Zonguldak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Nurgül, Duygu Özaslan’ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Haberler
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Haberler ›› Güncel ››Kaş Belediyesinden ekmek servisi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:00: Bolu'da polislere pastalı sürpriz - Haber 16:00: "Milli Dayanışma Kampanyası"na desteğiyle duygulandıran Afgan çoban: "Kendi devletim gibi destek... - Haber 16:00: TSİAD 25 yaşında - Haber 15:59: Antalya'da polis kenti havadan denetledi - Haber 15:59: Tuzla'da E-Hayat süreci başladı - Haber 15:42: Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor - Spor 15:38: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber