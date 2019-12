KAS-Der, yerli otomobilin 37'incisine talip

Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER), yerli otomobilin Kastamonu'nun plakası olan 37'inci üretimine talip olduğunu açıkladı.Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) Genel Başkanı Remzi Şen, " Türkiye 'nin ilk yerli otomobili olan TOGG C-SUV ve C- Sedan modellerinin üretilecek 37'nci iki araca talibiz" dedi.Türkiye'nin ilk yerli otomobil girişimi Devrim'in ardından, fikri mülkiyet haklarına sahip bir otomotiv markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Grubu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafınca geliştirilen yerli otomobilin tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla Gebze'de düzenlenen törenle gerçekleşmişti.Konu üzerine bir açıklama yapan Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen, "TOGG C-SUV ve C- Sedan modellerinin üretim bandından 37. sırada çıkacak her iki modele Kas-Der olarak talibiz. Ön ödeme dahil her şeye hazırız. Ülkemizin 60 yıllık rüyası dün itibaren gerçekleşmiş oldu. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza Türkiye Otomobil Girişim Gurubu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu gurur gününde bizde gururu 37. üretim bandındaki araçla ölümsüzleştirmek istiyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU