Haberler » Güncel » KAS-Der, yerli otomobilin 37'incisine talip - Haber

KAS-Der, yerli otomobilin 37'incisine talip

Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER), yerli otomobilin Kastamonu'nun plakası olan 37'inci üretimine talip olduğunu açıkladı.

29.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:21 KAS-Der, yerli otomobilin 37'incisine talip
Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER), yerli otomobilin Kastamonu'nun plakası olan 37'inci üretimine talip olduğunu açıkladı.

Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) Genel Başkanı Remzi Şen, " 'nin ilk yerli otomobili olan TOGG C-SUV ve C- Sedan modellerinin üretilecek 37'nci iki araca talibiz" dedi.

Türkiye'nin ilk yerli otomobil girişimi Devrim'in ardından, fikri mülkiyet haklarına sahip bir otomotiv markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Grubu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafınca geliştirilen yerli otomobilin tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla Gebze'de düzenlenen törenle gerçekleşmişti.

Konu üzerine bir açıklama yapan Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen, "TOGG C-SUV ve C- Sedan modellerinin üretim bandından 37. sırada çıkacak her iki modele Kas-Der olarak talibiz. Ön ödeme dahil her şeye hazırız. Ülkemizin 60 yıllık rüyası dün itibaren gerçekleşmiş oldu. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza Türkiye Otomobil Girişim Gurubu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu gurur gününde bizde gururu 37. üretim bandındaki araçla ölümsüzleştirmek istiyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kastamonu, Türkiye, TOGG, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:44   Kaldırımda yatan köpeği soğuktan korumak için üzerine hırka örttüler - Haber
16:43   Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden Sevi'nin evinde hüzün - Haber
16:43   Trabzon pistten çıkan uçak, kaderine terk edildi - Haber
16:43   Muş bakan soylu terör örgütünü tarihe gömeceğiz - Haber
16:39   İznik'te kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı - Haber
15:53   Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
13:42   Büyükçekmece Kaymakamlığı, muhtarların Kanal İstanbul aleyhine konuşmasının yasaklandığı iddialarını yalanladı - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
29.12.2019 16:45:38