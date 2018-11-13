Kas Erimesi Hastalığına Yakalanan 15 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kayseri
'de 5 yıl önce yakalandığı kas erimesi hastalığına yakalanan 15 yaşındaki Hasan Basri
Özer hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Develi
ilçesinde yaşayan ve kas erimesi hastalığına yakalanan 15 yaşındaki Hasan Basri Özer, ilk olarak yürüme yeteneğini kaybetti. Yaklaşık 5 yıldır tedavi gören Hasan Basri Özer, dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'ye büyük hayranlık duyan 15 yaşındaki Hasan Basri Özer'in cenazesi Develi ilçesi Çarşı Camii'nde kılınan öğle namazı sonrasında ilçe mezarlığında toprağa verildi. - KAYSERİ
Develi,Kayseri,Hasan Basri