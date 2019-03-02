Kas Erimesi Hastası İbrahim, Okula Gitmek İstiyor

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Kas erimesi hastası İbrahim, okula gitmek istiyorANKARA'da yaşayan ve kas erimesi hastalığı nedeniyle eğitimine devam edemeyen İbrahim Dikmen (9), iyileşerek tekrar okula gitmek istiyor.Yenimahalle ilçesinde apartmanın bodrum katında yaşayan ve kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan Hanife-Cüneyt Dikmen çiftinin oğulları İbrahim Dikmen, 1 yıl önce kas erimesi hastalığına yakalandı. İbrahim Dikmen, hastalığı nedeniyle geçen yıl 2'nci sınıfta okulunu bırakmak zorunda kaldı. Hastalığının ilerlemesi nedeniyle tek başına yürüyemeyen İbrahim Dikmen, evden dışarıya annesinin yardımıyla çıkabiliyor.2'si kız 6 çocuk annesi Hanife Dikmen, oğlunun hastalık nedeniyle okula gidemediğini, ayaklarını tamamen yere basamadığını, parmak ucunda destek alarak yürüyebildiğini söyledi. Oğlunun ilaç tedavisi gördüğünü; ancak durumunda iyileşme olmadığını anlana Hanife Dikmen şöyle konuştu:"Oğlum için ilaç kullanıyoruz; ama durumu iyiye gitmiyor. Sürekli midesi bulanıyor. İbrahim evden dışarıya çıkamıyor. Parmak uçlarında yürüyor. Hastalıktan sonra çok zayıfladı. Kas erimesi başladıktan sonra okula gidemedi. Sabahtan akşama kadar güneş görmeyen evimizde oturuyor. Oğlum içine kapandı, neredeyse hiç konuşmuyor ve gözümün önünde eriyor. Onun bir an önce iyileşmesini istiyorum."Okulunu ve arkadaşlarını özlediğini söyleyen İbrahim Dikmen de "Ders çalışmayı özledim, arkadaşlarımla oynamayı özledim. Ama ayağa bile kalkamıyorum ve sürekli oturuyorum. Sürekli halsizim, koşmak istiyorum, iyileşip okuluma gitmek istiyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------Hanife Dikmen ve çocukları-Hanife Dikmen ile röp.-İbrahim'in yürümesi-Dikmen kardeşler-Ailenin yaşadığı evÇEKİM NOTU: 'kas erimesi olan cocuk'koduyla geçildiHaber-Kamera: Kaan ULU/ ANKARA,