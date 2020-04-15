Kaş Halk Eğitimi Merkezi'nde maske üretimi
Korona virüs salgınına karşı artan maske ihtiyacı sebebiyle Kaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde maske üretimine başlandı.
15.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:35
Kaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Galip Karakan, "Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşıyan kahraman Türk kadını, Covid-19 ile mücadele için yine işbaşında. Kaş'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz öncülüğünde gönüllü usta öğreticilerimiz, ilçemizdeki maske ihtiyacını karşılayabilmek için emeğini ve yüreğini ortaya koymuştur. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler: Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi, Antalya, Güncel