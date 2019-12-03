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Kas hastası Ferhat "ayağına gelen okul"la derslerinden geri kalmıyor

Zonguldak'ta yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle okula gidemeyen kas hastası 14 yaşındaki Ferhat Uslu, "evde eğitim hizmeti" sayesinde derslerinden geri kalmıyor.

03.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:46
'ta yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle okula gidemeyen kas hastası 14 yaşındaki Ferhat Uslu, "evde eğitim hizmeti" sayesinde derslerinden geri kalmıyor.
Tanju ve Bilgin Uslu çifti, kas hastası oğullarının yaşıtları gibi okula gidememesi nedeniyle Çaycuma Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak çocuklarının "evde eğitim hizmeti" programından yararlanması için talepte bulundu.
Talepleri olumlu karşılanan ailenin, çocukları için okul ortamına çevirdiği odada Ferhat, eve gelen öğretmeni aracılığıyla haftada 2 gün eğitim görüyor.
Ferhat, öğretmeniyle harf ve sayı çalışmalarının yanı sıra fiziksel etkinlikler de yaparak kendini geliştiriyor.
"Oğlum evde eğitim aldığı için çok memnunum"
Anne Bilgin Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 4 yıldır evde eğitim hizmeti aldığını, kendilerinin de ellerinden geldiğince çocuklarına destek olmaya çalıştıklarını söyledi.
Oğlunun doğuştan kas hastası olduğunu aktaran Uslu, "Doğduğu günden bugüne çok şey yaşadık. Bu yaşına geldi ama çok hastaneye gittik geldik, gitmeye de devam ediyoruz. Önceden yürüyordu, 4 yıldır yürümesi durdu. O nedenle 4 yıldır evde eğitim görüyor. Oğlum evde eğitim aldığı için çok memnunum. Şu anki eğitim durumu ve sağlık durumu da iyi. İnşallah daha da iyi olacak." diye konuştu.
Öğretmen Selin Bozdemir, hayatta en büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirterek, "Sevgi ve saygı çerçevesinde birbirimizle aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur." dedi.
Bozdemir, Ferhat'a haftada iki gün üçer saat eğitim verdiğini belirterek, "Türkçe, matematik, tarih, din kültürü ve fen dersi görmekteyiz. Bu ders aralığında kodlamalar yapıyoruz ve zeka oyunları oynuyoruz. Ferhat, örnek alınması gereken bir öğrencim. Hayata bağlılığı ve duruşu bizi mutlu ediyor. Her zaman birlikte güzel vakit geçirdiğimize inanıyorum. Her hafta yeni yeni etkinlikler yapıyoruz. Çoğu zaman dersi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kas hastası Ferhat

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA


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