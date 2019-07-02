02.07.2019 11:33
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Kas hastası genç kız, 5 resim sergisi açtı, bir de şiir kitabı çıkardı

Kas hastası genç kız, 5 resim sergisi açtı, bir de şiir kitabı çıkardı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 5 resim sergisi açıp, 1 şiir kitabı çıkaran kas hastası genç kızı evinde ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , 5 resim sergisi açıp, 1 şiir kitabı çıkaran kas hastası genç kızı evinde ziyaret etti.

DMD kas hastası Yıldız Yılmaz, yaptığı birbirinden güzel resimler ve yazdığı şiirlerle herkesin takdirini topluyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, hayatı başarılarla dolu Yıldız Yılmaz'ı evinde ziyaret etti. 5 şahsi sergi açan ve 1 şiir kitabı yazan 21 yaşındaki Yıldız Yılmaz'ı tebrik eden Başkan Alinur Aktaş, "21 yaşındaki DMD kas hastası Yıldız Yılmaz kızımız, bugüne kadar 5 resim sergisi açtı, bir şiir kitabı yazdı. Kendisini ziyaret ederek yanında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık, kızımızın heyecanına ortak olduk. 15 yıldır olduğu gibi Bursa'mıza sadece hizmet etmeye değil, insanımızın dertlerine ve sevinçlerine de ortak olmaya devam edeceğiz" dedi.

21 yaşındaki Yıldız Yılmaz, engellilere toplumun yaklaşımının kendisini de zorladığını ifade ederek, "Yaptığım resimler, yaptığım şiirler beni hayata bağlıyor. Ben hasta, engelli, sakat kız diye çağrılmaktan hoşlanmıyorum. Ben de bir inanım. Yıldız Yılmaz'ım" diye konuştu.

Ziyaret esnasında Alinur Aktaş, Yıldız Yılmaz'ın resimlerini inceledi ve şiirlerini okuyarak tam not verdi. - BURSA
Kaynak: İHA
Bursa , Güncel

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