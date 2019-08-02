Kas hastası gencin umudu Hindistan'da kök hücre tedavisi

İzmir
'de "konjenital miyopati" adlı kas hastalığı olan Mevlüt Anbak, Hindistan
'da uygulanan 80 bin lira maliyetindeki kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuşmak istiyor.
Beydağ ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Mevlüt Anbak'a 14 yıl önce kas hastalığı olan "konjenital miyopati" teşhisi konuldu. Hastalığı yavaş yavaş ilerleyen Anbak bu süreçte eşinden ayrıldı. Anbak hastalığının ilerlememesi için fizik tedaviye başladı.
Hastalığını yenmesi için 80 bin lira maliyetindeki Hindistan'da uygulanan kök hücre tedavisine ihtiyaç duyan Anbak, Beydağ Kaymakamlığı izniyle bağış kampanyası başlatıldığını belirtti.
Anbak, sağlığına kavuşmak için hayırseverlerin desteğine ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, "Hastalığımı yenmek istiyorum. Hastalığım için toplanacak olan toplam 80 bin lira ile Hindistan'daki kök hücre nakli tedavisiyle normal insanlar gibi yaşamak istiyorum." diye konuştu.
Maddi açıdan zor durumda olduklarını dile getiren anne Hamide Anbak da "Oğlum 14 yıldan beri kas hastalığı nedeniyle zor bir hayat yaşıyor. Mevlüt'ün Hindistan'da yapılacak kök hücre tedavisinin başarılı olmasıyla tekrar yuva kurmasını istiyorum." dedi.