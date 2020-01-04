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Kas hastası Onur'a büyük sürpriz

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kas hastalığı nedeniyle 6,5 yıldır evinde makineye bağlı olarak yaşamını sürdüren 9 yaşındaki Onur Arıkız'ı ve ailesini ziyaret etti.

04.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:46 Kas hastası Onur'a büyük sürpriz
Valisi Bilal Şentürk, kas hastalığı nedeniyle 6,5 yıldır evinde makineye bağlı olarak yaşamını sürdüren 9 yaşındaki Onur Arıkız'ı ve ailesini ziyaret etti.

Vali Şentürk, Kaymakam Yaman ve Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Özlem Türk ile birlikte Tekke Mahallesinde oturan Arıkız ailesinin evine gitti.

Beşiktaş taraftarı olan Onur'un ailesiyle ve kendisiyle sohbet eden ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Şentürk, "Onur'u hayat dolu olarak gördüm. Devletimiz sağ olsun, bir zamanlar hiç olmayan hizmetleri şu anda veriyor. Devletimizin bütün imkanları var. Evlerde de gerekli sağlık hizmetleri veriliyor. Bunun yanında evde eğitimini devam ettiriyor. Okumayı çabuk kavradığını ve güzel resimler çizdiğini öğrendim. Eğitimine devam etmesi bizleri mutlu etti." dedi.

Küçük Onur da Vali ve Kaymakam amcasının ziyaretinden mutlu olurken, hediye edilen kumandalı arabayla oynadı.

Necati Şentürk, Bilal Şentürk, Bilecik, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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