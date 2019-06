Kas hastası üç çocuk akülü arabalarına kavuştu

Kaynak: İHA

Kas hastası üç çocuk akülü arabalarına kavuştuVAN - Van 'ın Erciş ilçesinde, kas hastası olan Ezel (12), Enes ve Ezgi isimli 3 çocuk hayırsever iş insanı Habib Caroz tarafından armağan edilen akülü araçlarına kavuştu. İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden Elif ve Cengiz Çelikdede isimli anne ve babanın kas erimesi hastası olan üç çocuğuna İş insanı Habib Caroz el uzatarak çocukların hayalini gerçekleştirdi. Çocukların akülü araçlarına kavuşma anında duygu dolu anlar yaşanırken, anne Elif Çelikdede iş insanı Caroz'a teşekkürlerini iletti. Çocuklarının hayalinin gerçekleşmesinin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirten Elif Çelikdede, "Bir anne olarak şu anda karmakarışık duygular içerisindeyim. Bir yandan sevinç gözyaşları dökmek isterken, bir yandan da çocuklarımın bu sevinçleri beni çok mutlu ediyor. Habib Beye çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun, ne muradı varsa versin inşallah. Bugün benim çocuklarımı mutlu etti, Allah'ta onu mutlu etsin" dedi.Baba Cengiz Çelikdede ise her babanın farklı bir hayalinin olduğunu belirterek, "Ben de çocuklarımın sağlıklı olmasını isterdim. Nasip böyle imiş, Allah bize bunu bahşetti. Buna da şükürler olsun. Değerli iş insanı Habib beyin desteğiyle bu sandalyelerde çocuklarımı mutlu görmek tabi ki beni de mutlu ediyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yapabileceğim ne varsa onlara yapmaya hazırım. Bir baba olarak emeği geçen Şair Gökmen Sakin 'e, Osman Barutçu'ya ve araçları çocuklarıma armağan eden iş adamı Habib Caroz Beye ailem ve şahsım adına minnettarım" ifadelerinde bulundu.İş İnsanı Habib Caroz da asla isminin ortaya çıkmasını arzulamadığını ancak, Erciş Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Gökmen Sakin'in sosyal medyada diğer insanlara da örnek olması anlamındaki düşüncesine binaen açıklamalarda bulunduğunu belirterek, "İnsanoğlunun fıtratında bu var. Bizler iyi veya kötü günde birlikte olmak için varız. Bugün de bu kardeşlerimize bunu yapabildikse ne mutlu bize. Fiziksel engelliler bizim gönüllerimizde engel oluşturmamalı. Herkesin bu ve buna benzer engelli kardeşlerimiz için katkıda bulunması, sahiplenmesi ve topluma kazandırması lazım. Bugün bu çocukların gözlerindeki mutluluk inanın hepimiz için her şeye bedel. Gökmen Beye, Osman Beye teşekkür ediyorum bu kardeşlerimize ulaşmamıza vesile oldular. Anne ve babaya da bu meşaketli yolda kolaylıklar, sabırlar diliyorum. Bu hepimiz için de olabilirdi. Çocuklarımıza akülü araçları hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu arada gurbette inşaatlarda işçi olarak çalışan babaya iş imkanı sağlama adına ise gerek bizlerin yanında, gerekse başka alanları değerlendirerek babanın ailesinin yanında kalması için çaba sarf edeceğiz " şeklinde konuştu.ERYAŞAD Başkanı Gökmen Sakin ise hayırsever iş insanı Habib Caroz'un tek başına gerçekleştirmiş olduğu katkı için kendilerine şükranlarının arz ettiğini belirterek, "Amacımız düşene el uzatmaktır. Sadece bu çocuklar değil memleketin her köşesindeki bu tür engelli kardeşlerimize el uzatarak onların dert ve sıkıntılarını gidermektir. Bugün bu dayanışmanın öncülüğünün Habib ağabeyimiz gerçekleştirdi. Aynı desteği diğer hayırsever iş insanlarımızdan hali vakti yerinde olan insanlarımızdan da beklemekteyiz" şeklinde konuştu.Kas erimesi hastalığına yakalanan üç kardeş akülü araçlarını kendilerine getiren iş insanı Habib Caroz'a sarılarak teşekkürlerini ilettiler. Çocuklar daha sonra anne ve babalarının nezaretinde akülü araçlarına binerek ilk kez sahilde tek başlarına tur attılar.