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Kaş ile Meis kardeşliğine yıllar sonra "salgın" arası

Türkiye'ye sadece 2,1 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'a bağlı Meis Adası ile kardeş şehri Antalya'nın Kaş ilçesi arasındaki turizme ve ticarete yıllar sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verildi.

26.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:46
Kaş ile Meis kardeşliğine yıllar sonra
Türkiye'ye sadece 2,1 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'a bağlı Meis Adası ile kardeş şehri Antalya'nın Kaş ilçesi arasındaki turizme ve ticarete yıllar sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verildi.
Türkiye'de Kovid-19 vakasına rastlanılmayan ender ilçelerden Kaş'ta yaşayan vatandaşlar ile kendine özgü mimarisi ve doğal yapısıyla ilgi gören Meis Adası'nın sakinlerinin arasında çok eskiye dayanan dostluk ve ticari ilişki bulunuyor.
Gıda ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli Kaş'a gelen Meislilerin Anadolu ile bağı hiç kopmadı.
Çoğunluğu Türkçe konuşan, restoranlarında ve işletmelerinde Türkçe menüler olan Meis Adası sakinleri, her hafta cuma günü pazar yerinde alışveriş yapıp, hafta sonuna da ilçede geçiriyor.
Kaşlılar da ticaret ve turizmin yanı sıra lezzetli balık lokantalarında yemek yemek için günübirlik turlarla Meis'e gidiyor.
Kardeş şehirlerin arasında salgın girdi
Yaklaşık bir ay önce iki tarafından da Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarının kapatılmasının ardından, aralarında yaptıkları protokolle "Kardeş şehir" de olan Meis ile Kaş'ın ticaret ve turizmine ara verildi.
Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, AA muhabirine, Meis'e salgından önce her gün seferlerin düzenlendiğini hatırlattı.
Deniz seferlerinin iptal olmasının ardından Meis'e gidiş gelişlerin durduğunu aktaran Karacan, "Yılların ticaretine koronavirüs arası verildi. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. El sallasak bizi görecek uzaktalar. Güzel bir ilişki var. Bu hastalık gittiğinde dostluğumuz, turizmimiz ve ticaretimiz de kaldığı yerden devam edecek." dedi.
"Meisliler de sınırların açılmasını dört gözle bekliyor"
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da Kaş ve Meis halkının yıllardır adeta iç içe bulunduğunu belirterek, ilçede yaşayan asırlık yaşlılarında Kaş ile Meis arasındaki bağlantının gücünü her zaman anlattığını belirtti.
Ulutaş, "Hiçbir zaman bağ kopmamış. Geçmişten bugüne ticaret hep devam etmiş. Kaşlı bir kızımız Meis'e gelin gitti. O kadar iç içe geçmiş bir kültür var. Meisliler de sınırların açılmasını dört gözle bekliyor. Kaş'ı çok seviyorlar. Buraya ticaretin yanı sıra sosyalleşmek, buradaki arkadaşlarını görmek için geliyorlar. Meislilerin çoğu Türkçeyi gayet iyi konuşuyor. Likya-Kaş Festivalimize de katılıyorlar. Her yıl Meis'ten Kaş'a yüzme şampiyonası da düzenliyoruz. Umarım bu hastalık bittikten sonra her şey eskiye dönecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, Antalya, Türkiye, Güncel , Haber
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