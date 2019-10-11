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Kaş Kapya Biber Festivali'nde konserler iptal

Kaş Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kapya Biber Festivali programında, iki gün önce başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle değişiklik yapılarak konserler iptal edildi.

11.10.2019 14:32Kaş Kapya Biber Festivali'nde konserler iptal
Kaş Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kapya Biber Festivali programında, iki gün önce başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle değişiklik yapılarak konserler iptal edildi.

Kaş'ın Kasaba Mahallesi'nde 11-12 Ekim tarihlerinde yapılacak Kapya Biber Festivali programında değişiklik yapıldı. Etkinlikle ilgili toplantı yapan festival komisyonu, iki gün önce başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ordunun seferdeyken müzikli eğlence programının uygun olmayacağını açıkladı. Buna göre, festival kapsamında programda yer alan Burdurlu mahalli sanatçı Ümran Özdemir ve Ankaralı müzisyen şarkıcı Ömer Faruk Bostan konseri iptal oldu.

Kaş Kapya Biber Festivali'nde diğer etkinliklerin devam edeceği öğrenildi. - ANTALYA

Barış Pınarı Harekatı, Kaş Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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