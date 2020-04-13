Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kaş Kaymakamı Bülent Karacan: "İnşallah Kovid-19 ilçemize giremeyecektir"

Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmediğini bildirdi.

13.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:22
Kaş Kaymakamı Bülent Karacan:
Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmediğini bildirdi.
Karacan, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen virüsün dünyaya yayıldığını hatırlattı.
"Bugüne kadar Kaş ilçemizde şükürler olsun ki görülmemiştir." ifadesini kullanan Karacan, bu olumlu olayda en büyük katkının, vatandaşların kurallara uyması ve görev yapan kamu çalışanlarının gayret ve çabası olduğunu vurguladı.
Bundan sonraki süreçte de Kaş'ta virüsün görülmemesi için ilçe giriş ve çıkışlarında sıkı kontrollerin devam edeceğini belirten Karacan, şunları kaydetti:
"Dışarıdan gelecek komşularınızın, misafirlerinizin, yakınlarınızın izole edilmesi ve karantina kurallarına uymalarını hep birlikte sağlamamız, zaruri olmadıkça sokağa çıkmamamız, çıkıldığı zaman da sosyal mesafe kurallarına uymamız ve koruyucu tedbirleri almamız önem arz etmektedir. Sizlerin duyarlılığı bu şekilde devam ettiği müddetçe inşallah Kovid-19 ilçemize giremeyecektir. Sağlıklı ve güneşli günleri yine hep birlikte karşılamak dileğiyle evde kalın sağlıcakla kalın."

Kaynak: AA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
CHP’yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü Haberler
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Erdoğan’dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi bir imtihan vermiyor Haberler
Erdoğan'dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi bir imtihan vermiyor
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Haberler ›› Güncel ››Kaş Kaymakamı Bülent Karacan: 'İnşallah Kovid-19 ilçemize giremeyecektir' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:00: Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere uyarı: "Evlatlarınızı size tabutlarla geri göndereceğiz" - Haber 21:00: BM: Suriye'de Kovid-19 vaka sayısı 25'e çıktı - Haber 21:00: (Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı - Haber 21:00: Trabzon'da Yağız Efe'nin doğum günü pastasını jandarma ekipleri getirdi - Haber 20:58: Adana'da fuar ve kongre merkezinde sahra hastanesi - Haber 20:29: Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:09: Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler