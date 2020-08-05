Kaş'ta 11 km'lik yolda asfalt çalışması

Antalya'nın Kaş ilçesinde mahalle yollarında asfalt çalışması yapılıyor.

Kaş'ın Çavdır, Kınık ve Ova Mahallesi'ni birbirine bağlayan Göl yolunda yılın ilk asfalt çalışması başladı.

Kaş Belediyesi vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için merkezde ve kırsalda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin mahalle yollarında asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Kış döneminde büyük yağışlar nedeniyle bozulan yollar için ekiplerimiz alt yapı çalışması yaptı. Yol yaklaşık yarım metre yükseltildi ve asfalt çalışmasını başlattık. Yaklaşık 11 kilometrelik bir güzergah. Çavdır Mahallesi'nden başlayıp, Kınık, Ova ve Gelemiş Mahallesi sınırlarına kadar uzanıyor. Bu yol yapıldığı zaman hemşehrilerimiz daha rahat kullanılabilecek. Burası ciddi bir üretim yeri, çiftçilerimiz rahatlıkla ürünlerini hale kadar ulaştırabilecek. Buradaki vatandaşlarımız da bir nebze rahatlamış olacak." dedi. - ANTALYA