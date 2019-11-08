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Kaş'ta 4 kaçak yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na kaçmaya çalışan 4 İranlı yakalandı.

08.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:49 Kaş'ta 4 kaçak yakalandı
'nın Kaş ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Meis Adası'na kaçmaya çalışan 4 İranlı yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerinin çalışması sonucu 4 İran uyruklu şahsın yakalandığı kaydedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaş'ın Meis Adası'na yakınlığı nedeniyle yasa dışı yollardan ülke dışına kaçabilecek noktalarda kontroller yapmak üzere ihbarla harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, eski karayolunun deniz tarafında yer alan kayalık mevkiinde kayaların arasına saklanmış 4 İranlı yakalandı. Şahısların üstlerinde ve çantalarında yapılan kontrollerde, çeşitli yaşam malzemeleri ve bir akaryakıt bidonu içerisinde yaklaşık 5 litre benzin olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin tespiti amacıyla olayla ilgili yapılan araştırmada, yasadışı yollardan ülke dışına kaçmak üzere, Kaş'tan Antalya'ya seyir halindeki araç ve içerisinde bulunan şüpheli 2 İranlı, Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.

J.R., M.M. ve J.M. isimli İran uyruklu şüpheli şahıslar, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığında haklarında yapılan işlemlerin ardından Kaş Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. J.R. ile J.M. tutuklanırken, M.M. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İfadesi alınan 3 şahıs da Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - ANTALYA

Yunanistan, Antalya, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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