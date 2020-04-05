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Kaş'ta 70 dönüm orman ile 4 dönümlük makilik ve zeytinlik yandı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde dün akşam iki ayrı noktada çıkan orman yangınında 70 dönüm kızılçam ormanıyla 4 dönümlük makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.

05.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:26
Kaş'ta 70 dönüm orman ile 4 dönümlük makilik ve zeytinlik yandı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde dün akşam iki ayrı noktada çıkan orman yangınında 70 dönüm kızılçam ormanıyla 4 dönümlük makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.

Kaş'a bağlı Aklar Mahallesi'nin Sahil Aklar mevkisindeki makilik ve zeytinlik alanda dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, fırtınanın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir itfaiye aracı ve yangın ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 4 dönümlük makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.

70 DÖNÜM KIZILÇAM ORMANI ZARAR GÖRDÜ

Üzümlü Mahallesi Lapaz mevkisindeki kızılçam ormanında da saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik telinin kopması sonucu çıkan yangın, fırtınayla birlikte hızla yayıldı. Yangına Antalya ve çevreden gelen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 7 itfaiye aracı, dozer, 2 ilk yangın müdahale aracı, 4 su tankeri, 30 orman işçisi ve 7 teknik elemanla müdahalede bulunuldu. Yangın bir ara yerleşim alanına da sıçradı, ancak ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümesi önlendi. Yoğun çalışma sonucu yangın, saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları süren yangında, yaklaşık 70 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi. Bölgede hızı saatte yaklaşık 80- 90 kilometreyi bulan fırtınanın devam ettiği belirtildi.

4 dönüm orman alanı yandı


Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel
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