Haberler » 3. Sayfa » Kaş'ta 9 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Kaş'ta 9 kaçak göçmen yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 9 kaçak göçmen yakalandı.

03.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:01Kaş'ta 9 kaçak göçmen yakalandı
'nın Kaş ilçesinde 9 kaçak göçmen yakalandı. Kaş'ta yasa dışı yollarla 'ın Meis Adası'na kaçma hazırlığında bulunan 9 düzensiz göçmen jandarmanın başarılı operasyonuyla yakalandı.

Kaş'ta jandarma kaçak göçmenlere göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe ekipleri, Kaş-Kalkan karayolu üzerinde yer alan Seyrekçakıl mevkisinde deniz kıyısında Yunanistan'ın Meis adasına kaçma hazırlığındaki 9 göçmen yakaladı. 5'i erkek, 3'ü bayan, 1'i çocuk olmak üzere 9 göçmen yanlarında bot, bot motoru ve çantalarıyla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Yunanistan, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:21 Yoğun saldırılar nedeniyle İdlib'de eğitime ara verildi - Haber
17:20 Kızının eve dönmesi için inşaata çıkan kadını polis kurtardı - Haber
17:16 Fatsa'da "Engelliler Günü" kutlaması - Haber
17:16 Toroslar Belediye Meclisi, 'Engelliler Günü'ne işaret diliyle dikkat çekti - Haber
17:15 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Burhaniye'de çeşitli etkinliklerle kutlandı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:35 Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 17:31:31