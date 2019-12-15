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Kaş'ta AK Parti delege seçimleri yapıldı

AK Parti Antalya'nın Kaş ilçe yönetimi, delege seçimlerini gerçekleştirdi.

15.12.2019 23:29 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:34Kaş'ta AK Parti delege seçimleri yapıldı
AK Parti 'nın Kaş ilçe yönetimi, delege seçimlerini gerçekleştirdi.

AK Parti Kaş ilçe binasında 1, mahallelerde ise 53 sandıkta üyelerin oy kullandığı seçimlerde 400 delege belirlendi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sadık Polat ve Ali Yılmaz ile ilçe teşkilatı görevlileri nezaretinde gerçekleştirilen seçimler saat 10.00'da başladı ve 12.00'da sona erdi. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Aksak ve il başkan yardımcıları mahallelerde kurulan sandıkları ziyaret etti.

AK Parti Kaş İlçe Başkanı Hüseyin Aksak yaptığı açıklamada, kongre süreci öncesi ilçe delegeleri seçimini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Delege seçilen partililerimize hayırlı olsun. Bundan sonra parti genel merkezimiz tarafından belirlenecek tarihte ilçe kongremizi yapacağız." dedi. - ANTALYA

AK Parti, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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