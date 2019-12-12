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Kaş'ta, Akdeniz foku görüldü

ANTALYA'nın Akdeniz ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foku görüldü.

12.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:18Kaş'ta, Akdeniz foku görüldü

ANTALYA'nın ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foku görüldü. Marinada tekneler arasında dolaşan fok, daha sonra gözden kayboldu.

ilçesinde rastlanan Akdeniz foku bu kez de Kaş'ta görüldü. Dün öğle saatlerinde Kaş Marina'da gezen vatandaşlar, köprü ve yatların arasında tur atan Akdeniz fokunu gördü. Yaklaşık 200- 250 kilo ağırlığında, 130-150 santim boyundaki Akdeniz foku, teknelerin bağlandığı köprünün altından geçerek, kısa bir tur attı. Bir tekneden atılan balığı alan Akdeniz foku, daha sonra gözden kayboldu.

Tekneler arasında gezen Akdeniz fokunu kısa süreliğine görüntüleyen Özer Ulukaya, "Daha önce de görmüştüm. Zannediyorum aynı Akdeniz foku. Çok hızlı hareket ediyordu. Bir balığın peşinden gidiyordu sanki. Yalnız bu bölgede yaşayan bir Akdeniz foku. Balık kovalayarak marinaya geliyor. Bu kez bir arkadaşın tekneden attığı balığı alarak kayboldu" dedi.

Akdeniz kıyılarında sayıları 100 civarında kaldığı tahmin edilen Akdeniz fokunun dünyada 750 kadar bulunduğu biliniyor. Akdeniz kıyılarında sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında görülen fok türü, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunuyor.



Akdeniz, Marina, Demre, Güncel

Kaynak: DHA

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