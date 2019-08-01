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Kaş'ta anız yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

01.08.2019 16:54 Kaş'ta anız yangını
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Kaş'ın Palamut Mahallesi Güzeller mevkisinde 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 15 dönümlük tarım arazisinde bulunan anızların yanması dolayısıyla ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Kaş Orman İşletme İlçe Müdürlüğüne ait 4 arazöz ve Kaş Belediyesine ait 1 su tankeri ve greyder alevlere müdahale etti.

Ekipler tarafından söndürülen ve soğutma çalışmaları yapılan yangının elektrik hatlarında kıvılcımlardan çıktığı tahmin ediliyor.

Jandarmanın yangınla ilgili incelemede bulunduğu bildirildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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