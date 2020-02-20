Haberler » Güncel » Kaş'ta büz döşeme çalışması - Haber

Kaş'ta büz döşeme çalışması

Kaş Belediyesi, mahallelerde yol güzergahında şarampol suyu tahliyesi ve iyileştirme için büz döşeme çalışması gerçekleştiriyor.

20.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:31Kaş'ta büz döşeme çalışması
Kaş Belediyesi, mahallelerde yol güzergahında şarampol suyu tahliyesi ve iyileştirme için büz döşeme çalışması gerçekleştiriyor.

Kaş Belediyesi insan odaklı hizmet anlayışıyla ilçede ihtiyaç duyulan noktalarda plan ve program dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince mahallelerde alt yapı güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın talimatıyla başlatılan alt yapı güçlendirme çalışmaları havaların elverdiği ölçüde hızlandırıldı. Ekipler, Kınık, Ova, Yeşilköy ve Kasaba ile toplamda 30 mahallede büz döşeme çalışması sürdürüyor. Bu kapsamda mahallelerde 2 bine yakın büz döşendi. Kaliteli alt yapı için büzün önemine dikkati çeken Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Kaş'ta tespit edilen yerlerde plan ve program içerisinde ekiplerin çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti. - ANTALYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kaş Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
09:09  Milli Piyango bilet sorgulama: 19 Şubat 2020 Milli Piyango sonuçları
20.02.2020 12:14:01