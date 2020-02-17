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Kaş'ta 'Camiyi seviyoruz, namazla buluşuyoruz' ödülleri verildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde yarıyıl tatilinde başlatılan 'Camiyi seviyoruz, namazla buluşuyoruz' projesi tamamlandı.

17.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:49Kaş'ta 'Camiyi seviyoruz, namazla buluşuyoruz' ödülleri verildi
'nın Kaş ilçesinde yarıyıl tatilinde başlatılan 'Camiyi seviyoruz, namazla buluşuyoruz' projesi tamamlandı. Kaş Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında öğrencilere hediyeleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan ve yurt genelinde düzenlenen, yarıyıl tatilinde ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilere camiye gitme ve namaz kılma alışkanlığı kazandırılması hedeflendiği proje kapsamında öğrencilere hediyeleri verildi. Sinekçi Camisi'nde düzenlenen programa katılan Kaş Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürü Hamit Batur ile Kabasekizi Camisi İmamı Mustafa Duvaklı, öğrencilere mangala oyunu, kırtasiye seti, kol saati, satranç takımı hediye etti.

Çocukların 15 günün sonunda aldıkları puanlarla kazandıkları hediyeleri veren Batur projeye maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür ederken, Duvaklı da katılan öğrencileri kutladı. - ANTALYA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kaş Belediyesi, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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