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Kaş'ta CHP seçimini yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya'nın Kaş İlçe Örgütü'nde yapılan olağan kongrede Mehmet Vural Arıkan ilçe başkanı seçildi.

15.12.2019 23:28 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:33Kaş'ta CHP seçimini yaptı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 'nın Kaş İlçe Örgütü'nde yapılan olağan kongrede Mehmet Vural Arıkan ilçe başkanı seçildi.

Kaş Belediyesi Fevzi Gürsoy Kültür Salonundaki kongrede yapılan seçimde iki aday yarışırken, 165 delege oy kullandı. 112 oy alan Mehmet Vural Arıkan CHP Kaş İlçe Başkanı seçildi. Diğer aday Gül Ustaer ise 53 oy aldı.

Yönetim kurulu

Mehmet Vural Arıkan'ın başkanlığında yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Oktay Can Polat, Nurfer Kocaer, Mehmet Erbay, Yaşar Kelek, Ziynet Ustaer, Şükran Göktepe, Ozan Dalkıran, Melek Kocabıyık, Nilsu Özer, Barış Gacar, Adil Arslan, Serpil Gökçül, İbrahim Beydoğan, Tevfik Nalbant

İl delegeleri

İl delegeleri şu şekilde sıralandı: Mehmet Vural Arıkan, Erkan Demirci, Süleyman Özer, Sacide Zorlu, İkbal Türel, Ömer Saim Karakurt, Mustafa Ülker, Bahri Yoldaş, Ulaş Akbaş, Fatma Dönmez, Hayri Süt, Halil İbrahim İğli, Kadriye Hacımusaoğlu, Ümmü Latife Atılgan, Yusuf Ulaş Akçay, Mesut Ulutaş - ANTALYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Vural, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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