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Kaş'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

26.08.2019 10:14 Kaş'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kaş'ın Sarıbelen Mahalllesi'nde öğleden sonra orman yangını çıktı. Kocaarmut dibi (Goğuz) mevkisinde meydana gelen yangında zeytinlik ve çam ağaçları zarar gördü. İhbar üzerine yangın yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş Kalkan itfaiye ekipleri ile Kaş Orman İşletme İlçe Müdürlüğü Kalkan yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Sarıbelen Mahalle Muhtarı Mevlüt Küçükkaya, yangına ilk müdahaleyi yapan mahalle halkına teşekkür ederek, atılan atıklar konusunda vatandaşların duyarlı olmasını istedi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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