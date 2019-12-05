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Kaş'ta dinlenme ve çocuk oyun parkları yenileniyor

Kaş Belediyesi tarafından şehir merkez ve mahallelerde bulunan dinlenme ve çocuk oyun alanları daha modern bir görünüme kavuşturuluyor.

05.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:55Kaş'ta dinlenme ve çocuk oyun parkları yenileniyor
Kaş Belediyesi tarafından şehir merkez ve mahallelerde bulunan dinlenme ve çocuk oyun alanları daha modern bir görünüme kavuşturuluyor. Ailelerin ve çocukların keyifle zaman geçirdiği parklarda halkın beklentilerine uygun daha nitelikli hizmetlerin sunulması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İlçenin farklı merkezlerinde daha önceden yapılan park alanları yeniden elden geçirilirken, çağın gereklerine uygun bir yapılanma yürütülüyor. Eskiyen ve yıpranan park oyun grupları yenileri ile değiştiriliyor. Vatandaşların dinlenerek daha rahat zaman geçirmeleri için gerekli alt yapı çalışmaları da bu kapsamda yeni baştan ele alınıyor. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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