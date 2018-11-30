Kaş'ta Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

Antalya
'nın Kaş ilçesinde Ekonomi Bakanlığı
, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Kumluca
Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) işbirliğiyle dış ticaret bilgilendirme semineri düzenlendi. Ticaret Bakanlığı
'nın görev alanına giren konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla Belediye Toplantı Salonunda düzenlenen seminere, Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Zeynep Sezen ve Harun Koçak
, BAİB Uzman yardımcısı Fuat Dumanlı, Eximbank
Antalya Şube Müdür yardımcısı Recep Alemdar ve Pazarlama Uzmanı Veysel Sönmez, KUTSO yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Seminere konuşmacı olarak katılan Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Zeynep Sezen, 'Mal ihracatına yönelik devlet destekleri' konusunda, UR-GE projesi, Pazara giriş belgelerinin desteklenmesi, Küresel tedarik zincirine giriş desteği, Pazar araştırması ve pazara giriş desteği, E-ticaret sitelerine üyelik desteği, Yurt dışı fuar desteği, Yurt içi fuar desteği, Yurt dışı birim, marka ve tanıtım desteği, Tasarım desteği, Marka ve Turquality desteği, Türkiye Ticaret Merkezleri'nin (TMM) desteklenmesine ilişkin bilgi sundu.
Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Harun Koçak da 'İran
Ekonomisi ve Türkiye ile ticari ilişkiler' konusunda İran'a ABD
yaptırımları, İran'ın Türkiye ile ticareti, Ticarette karşılaşılan sorunları ele aldı.
Eximbank Antalya Şube Müdür yardımcısı Recep Alemdar ise, 'İhracatla ilgili kredi, sigorta ve garanti programları' konulu sunum gerçekleştirdi. - ANTALYA