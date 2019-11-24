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Kaş'ta DP'li 2 meclis üyesi İYİ Parti'ye katıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye meclisinin Demokrat Partili (DP) iki üyesi partilerinden istifa edip İYİ Parti'ye geçti.

24.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:27Kaş'ta DP'li 2 meclis üyesi İYİ Parti'ye katıldı
'nın Kaş ilçesinde belediye meclisinin Demokrat Partili (DP) iki üyesi partilerinden istifa edip İYİ Parti'ye geçti.

DP'li Kaş Belediye meclis üyeleri istifa etti. Kaş Belediyesi DP meclis üyesi Abdullah Hamarat ve Şükrü Koçak partilerinden istifa ederek, İyi Parti'ye katıldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni üyelerin rozetlerini Antalya'da Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda taktı.

Buna göre, 25 üyesi bulunan Kaş Belediye Meclisi'nde 4 parti yer alacak. AK Parti 11, CHP 8, MHP 3 ve İyi Parti 3 üye ile temsil edilecek. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, İYİ Parti, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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