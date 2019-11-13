Haberler » 3. Sayfa » Kaş'ta ev soyan hırsızlar yakalandı - Haber

Kaş'ta ev soyan hırsızlar yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde evden hırsızlık yapan 3 şahıs polis tarafından yakalandı.

13.11.2019 20:59 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:06Kaş'ta ev soyan hırsızlar yakalandı
'nın Kaş ilçesinde evden hırsızlık yapan 3 şahıs polis tarafından yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede evden hırsızlık yapan şahısları yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda bu yıl meydana gelen 5 ayrı olayda suç kayıtları olan C.C., K.O. ve Y.Ç. yakalandı. Şahıslarla birlikte suç unsurları 2 bilgisayar, 2 laptop, 1 cep telefonu, 1 notebook soğutucu, 1 harici bellek ve 1 powerbank ele geçirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından idari makamlara sevk edilen şahıslardan C.C. ve Y.Ç. serbest bırakıldı. K.O. ise 5 ayrı dosyadan tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaş Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:40 Kaldırımda bekleyen adamı bacağından böyle vurdu
21:32 Ne olduğunu anlayamadı! Kaldırımda bekleyen kişi silahla bacağından vuruldu
21:29 Sendika başkanını öldüren şahıs olay yerinde cinayet anını anlattı
21:23 Üniversiteli gencin 10. Kattan düşme olayında firari zanlı 3 yıl sonra yakalandı
21:17 DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı
21:32 Ne olduğunu anlayamadı! Kaldırımda bekleyen kişi silahla bacağından vuruldu
18:57 Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı
17:22 Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi
17:11 Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı, altınları aldığını kabul etti, komşusunu öldürdüğünü reddetti
14:28 Meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 21:43:56