Kaş'ta Futsal Turnuvası

Kaynak: İHA

Antalya'nın Kaş ilçesinde 1. Amatör Ligi takımlarından 1923 Kaşspor yararına futsal (salon futbolu) turnuvası düzenleniyor.1923 Kaşspor Başkan yardımcısı ve turnuva sorumlusu Bekir Göncü, ilçede kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinlikle ilgili son başvuru tarihi 28 Şubat, başlama tarihinin de 4 Mart olarak belirlendiğini kaydetti.Kaş Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü kapalı spor salonunda karşılaşmaların hafta içi oynanacağını belirten Göncü, 'soğuk zamanlarda sıcak salonlarda spora' sloganıyla tüm sporseverleri turnuvaya davet etti. - ANTALYA