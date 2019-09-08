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Kaş'ta geleneksel sünnet şöleni

Kaş Belediyesinin 3'üncü geleneksel sünnet şöleni yapıldı, 136 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

08.09.2019 11:47 Kaş'ta geleneksel sünnet şöleni
Kaş Belediyesinin 3'üncü geleneksel sünnet şöleni yapıldı, 136 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Kaş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen geleneksel sünnet şöleninde 136 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Belediyeye kayıt yaptıran çocukların sünneti geçtiğimiz günlerde doktorlar tarafından yapılarak tamamlandı. Sünnet çocukları ve aileleri için Kaş Belediyesi Gömbe mesire alanında gerçekleştirilen sünnet şölenine Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Müftüsü Ahmet Bayer, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sünnet çocukları ile aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda Kuran tilaveti ve dua okundu, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı konuşmada, çocukların bu mutluluk ve heyecanını birlikte paylaştıklarını ifade etti. Ulutaş, "Bu süreçte Kaş Belediyesi olarak sizlerle bir arada olmak bu önemli ve güzel anı paylaşmak bizim için de mutluluktur. İnşallah bundan sonra da sünnet merasimlerimiz devam edecek" ifadelerinde bulundu.

Ulutaş, konuşmasının ardından çocuklara hediye verdi. Çeşitli ikramların yapıldığı çocuklar, animasyon oyunları ile birlikte müzik eşliğinde eğlendi. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, Mutlu Ulutaş, Güncel

Kaynak: İHA

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