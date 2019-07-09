09.07.2019 16:13
Haberler» Güncel» Haber

Kaş'ta 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' uygulaması

Kaş

Antalya Valiliği tarafından başlatılan 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' projesi, Kaş ilçesinde hayata geçirildi.

Antalya Valiliği tarafından başlatılan 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' projesi, Kaş ilçesinde hayata geçirildi.

Antalya Valiliği'nin motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla sürücülerin kasksız trafiğe çıkmaması için hazırladığı 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' kampanyası kapsamında Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama yapıldı. Trafik ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik ilçenin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirdi. Projeye ilişkin vatandaşlara bilgi verirken, broşür dağıttı ve uygulamanın önemine dikkati çekti.

Kask kullanımının yüzde 100 seviyesine ulaşıncaya kadar projenin devam edeceği bildirildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Antalya Valiliği, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:36   Türkiye'nin yıldızları Bursa'da parladı
16:35   Bakan Gül: "Kimse yargıyı kendi ithamlarına, iftiralarına alet etmesin" - DİYARBAKIR
16:35   Avrupa ülkelerinden İran'a nükleer anlaşmaya uyma çağrısı
16:34   15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki faaliyetlere...
16:34   Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama 2
16:33   Ardino Belediye Başkanı Murad'dan Başkan Yüksel'e tebrik ziyareti
16:33   Beden eğitimi öğretmeni ölü bulundu