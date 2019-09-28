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Kaş'ta ilginç kaza: Tekne otomobilin üzerine devrildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vagonla taşınan tekne, otomobilin üzerine devrildi.

28.09.2019 18:15Kaş'ta ilginç kaza: Tekne otomobilin üzerine devrildi
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vagonla taşınan tekne, otomobilin üzerine devrildi.
Kaş'ta görenleri şaşkına çeviren kaza yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, 16.00 sıralarında Andifli Mahallesi Küçükçakıl mevkisinde meydana geldi. 34 AT 9692 plakalı otomobilin sürücüsü geldiği kavşakta aracının kontrolünü kaybetti. Otomobile bağlı halde üstünde tekne taşıdığı vagon, bir anda araçtan ayrıldı. Tekne otomobilin üzerine devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, çarpmanın etkisiyle araçta ve teknede hasar oluştu. Kazayı görenler, oluşan manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, vatandaşların yardımıyla tekneyi vagona yükleyen sürücü, yoluna devam etti.
(Talip Demirci/İHA)

Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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