16.06.2019 09:19
Haberler»Magazin » Haber

Kaş'ta İrem Derici rüzgarı

Kaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde ünlü pop sanatçısı İrem Derici konser verdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ünlü pop sanatçısı İrem Derici konser verdi.

22. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde sahneye çıkan İrem Derici, sevilen şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

Konsere gelen vatandaşlar konser alanına girmeden önce emniyet ekipleri tarafından arandıktan sonra alana giriş yaptı. Konser alanı çevresinde ve alanda Kaş Belediyesi zabıta ekipleriyle emniyet güçleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Kaş Limanı'nda sahne performansıyla konsere katılanların büyük beğenisini toplayan İrem Derici, şarkılarıyla vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Seyirciler cep telefonu ışıklarıyla kendisine eşlik etti. 1 saat süreyle sahnede kalan ünlü şarkıcı bol bol alkışlandı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, pazar günü yapılacak Meis Kaş Açık Deniz Yüzme Yarışı'yla 22. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali tamamlanacağını belirterek nice festivallerde buluşma temennisinde bulundu. Ulutaş, kamu kurum ve kuruluşlarından güvenlik görevlilerine kadar herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Konuşmasının ardından Başkan Ulutaş, sanatçı İrem Derici'ye çiçek ve plaket hediye etti. Konser sonrasında havai fişek gösterisi yapıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
likya, antalya, konser, irem derici, Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:37 Çin Devlet Başkanı Cinping, terörle mücadelede Ankara ile Pekin'in işbirliğini geliştirmesini istedi
10:37 Anthony Davis, Lakers'a gidiyor
10:36 Kırıkkale'de sel 2 can aldı
10:36 Kırıkkale' de sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti
10:35 Hindistan'da kanalizasyon faciasının ardından otel sahibi gözaltına alındı
10:35 (ÖZEL) Beşiktaş Ortaköy'de arı istilası
10:35 Lüks otomobilin kaza anı kamerada