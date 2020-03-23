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Kaş'ta jandarmadan evden çıkamayan yaşlılara destek

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri, koronavirüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri, kronik hastalıkları olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

23.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:59
Kaş'ta jandarmadan evden çıkamayan yaşlılara destek
Antalya 'nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri, koronavirüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri, kronik hastalıkları olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Antalya Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, koronavirüsle mücadele kapsamında evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını alarak evlerine kadar götürecek.

Bu çerçevede Kaş'ta jandarmadan yaşlılara evde destek uygulaması başladı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüse karşı sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri, kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler, mahallelerden 112 hattına yapılan yardım ihbarı üzerine, evden çıkamayan yaşlıların alış verişlerini yaparak gıda ihtiyaçlarını evlerine götürdü. - ANTALYA
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Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Antalya, Güncel

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