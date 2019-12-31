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Kaş'ta jandarmadan yılbaşı denetimi

Antalya'nın Kaş İlçe Jandarma Komutanlığınca yılbaşı dolayısıyla asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

31.12.2019 22:31 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:37 Kaş'ta jandarmadan yılbaşı denetimi
'nın Kaş İlçe Komutanlığınca yılbaşı dolayısıyla asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için belirlenen noktalarda uygulamalar gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri ilçedeki yol kontrol noktalarında, Kalkan, Kınık ve Patara yollarında yılbaşı dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında güvenlik uygulaması yaptı. Görevliler kontrol için durdurdukları araçta vatandaşların yeni yılını kutladı. Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler alkol denetimi de yaptı. Trafik kurallarına uyulması konusunda uyardı. Yeni yılın yaklaşması ve özellikle yılbaşı öncesi alkollü satışlardan kaynaklanacak sorunların önüne geçmek amacıyla alkol sunumu yapılan işletmelerde de denetim gerçekleştirdi. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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