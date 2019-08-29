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Kaş'ta kayalıklara çarpan lüks tekne havadan görüntülendi

Kaş'ta kayalıklara çarpan lüks tekne havadan görüntülendiANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki koyda bir lüks tekne kayalıklara çarptı.

29.08.2019 17:33
Kaş'ta kayalıklara çarpan lüks tekne havadan görüntülendi
ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki koyda bir lüks tekne kayalıklara çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, 2 kişilik mürettebat yaralandı.
Olay, dün gece 23: 00 sıralarında Kaş açıklarında Beş Adalar Mevkii Başak Adası yakınlarındaki koyda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 kişilik 'Aldenis' adlı lüks tekne henüz bilinmeyen bir nedenle Başak Adası'nda kayalıklara çarptı. Teknenin ön bölümünde hasar oluştu. Kazada kaptan ve gemiciden oluşan 2 kişilik mürettebat yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından tekneden karaya çıkarılan yaralılar, Kaş Devlet hastanesine kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Tekne kurtarma çalışmalarına başlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bir İtalyan firmasına ait 25 metre uzunluğundaki lüks teknenin 2003 model ve 850 bin euro değerinde olduğu kaydedildi.
Kaş'ta kayalıklara çarpan lüks tekne havadan görüntülendi

Antalya, Adalar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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