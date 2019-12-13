Haberler » Güncel » Kaş'ta kırsal mahallelerde yol çalışmaları - Haber

Kaş'ta kırsal mahallelerde yol çalışmaları

Antalya'nın Kaş ilçesindeki kırsal mahallelerde yol çalışmaları sürüyor.

13.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:03Kaş'ta kırsal mahallelerde yol çalışmaları
'nın Kaş ilçesindeki kırsal mahallelerde yol çalışmaları sürüyor.

Kaş Belediyesi, kırsal mahalle yollarında düzenleme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Mahallesi'nde yol düzenleme, bakım ve onarım çalışmaları yaptı. Çalışmalarda 2 kamyon, kepçe, paletli kepçe, grayder ve silindir ile 7 personel yer aldı.

Öte yandan, Dereköy ile Pınarbaşı Mahallesi'ni birbirine bağlayan yol Kaş Belediyesi tarafından yapılıyor. Kaş Belediyesi 5 kilometre uzunluğundaki ana yolun yapımına başladı. Dereköy'ün Kayabaşı ve Küçükdere mevkisinde toplamda 15 kilometre yol çalışması da yapılacak. Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Akbudak, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı. - ANTALYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kaş Belediyesi, Dereköy, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40 Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı 'gaz dedektörü' - Haber
11:40 Arjantin, Morales'e sığınma hakkı verdi - Haber
11:40 Ağrı'da terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haber
11:40 Aykut Kocaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
11:35 Deneyap Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
09:08 İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi: Muhammed Dahlan 10 milyon TL ile kırmızı listede - Haber
13.12.2019 11:42:18