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Kaş'ta konteyner hırsızı yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir çöp konteyneri çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edildi.

08.08.2019 12:07 Kaş'ta konteyner hırsızı yakalandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde bir çöp konteyneri çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edildi.

Kaş'ta bir çöp konteyneri çalan hırsız zabıtanın operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, olay dün gece saatlerinde Kaş'ın Kalkan Mahallesi'nde meydana geldi. Kalkan Otogar mevkisinde Kaş Belediyesine ait bir çöp konteyneri, hurdacılık yapan İ.A. (54) tarafından aracına yüklenerek, Ulugöl mevkisindeki evine götürüldü. İhbar üzerine Kaş Belediyesi zabıta ekiplerinin takibi sonucu şüpheli şahıs ve araç Ulugöl'de yakalandı.

Çalınan çöp konteyneri geri alınırken, İ.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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