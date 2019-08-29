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Kaş'ta lüks tekne, kayalıklara oturdu

ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarındaki koyda, Kıbrıs bayraklı lüks tekne 'Aldenis', kayalıklara oturdu.

29.08.2019 14:45 Kaş'ta lüks tekne, kayalıklara oturdu


ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarındaki koyda, Kıbrıs bayraklı lüks tekne 'Aldenis', kayalıklara oturdu. 4 kişilik mürettebattan 2'si, hafif yaralandı.
Olay, dün gece, Kaş açıkları Başak Adası yakınlarındaki koyda meydana geldi. Kıbrıs'tan çıktığı öğrenilen, 25 metre uzunluğundaki 'Aldenis' adlı, Kıbrıs bayraklı lüks tekne, bilinmeyen nedenle kayalıklara oturdu. 3 kabinli, 6 kişilik teknenin ön bölümünde hasar meydana geldi. Hafif yaralanan 4 kişilik mürettebattan 2'si, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülüp, ayakta tedavi edildi.
Teknenin, 2004 model ve 900 bin euro değerinde olduğu, Kıbrıs'tan Kaş veya Yunanistan'ın Meis Adası'na gittiği belirtildi. Teknede yolcu bulunmadığı öğrenildi.

- Antalya

Antalya, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA

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