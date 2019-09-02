Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kaş'ta orman yangını

Kaş'ta orman yangınıANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı.

02.09.2019 17:43
Kaş'ta orman yangını
ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı. Yangına 3 helikopter havadan, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale ediyor.
Kaş ilçesine bağlı Lengüme ve Sütleğen mahallesi sınırlarındaki Kuzca mevkisinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine yangın yerine Orman İşletme Kaş İlçe Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir ve Kaş Belediyesine ait ekipler sevk edildi.
Sarp arazideki yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. 3 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçileriyle karadan söndürme çalışmalarına başlandı.
Yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Kaş'ta orman yangını

İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:45   Otomobili ile sürüye daldı 10 koyun telef oldu
00:29   Otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı
23:50   Otomobil 170 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
23:28   Rize'de fırtına çatıyı uçurdu, 4 araç zarar gördü
23:27   - Park kavgasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
23:04   Şişli'deki silahlı kavga
23:03   Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı