Kaş'ta orman yangını (3)

YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına Antalya, Denizli, Aydın ve Muğla Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 9 helikopter, 40 arazöz, 12 su tankı, 150 orman işçisi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Havanın kararmasıyla helikopterler çalışmalarına son verirken kara ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. İlk tespitlere göre yangında yaklaşık 40 hektar alan zarar gördü. Yangının zarar verdiği alanın yoğun duman ve havanın kararması nedeniyle tam tespit edilemediği belirtildi.