Haberler » Güncel » Kaş'ta sağanak yağmur sebebiyle seraları su bastı - Haber

Kaş'ta sağanak yağmur sebebiyle seraları su bastı

Antalya'nın Kaş ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur sağanağa döndü, bazı seaları su bastı.

13.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:43Kaş'ta sağanak yağmur sebebiyle seraları su bastı
'nın Kaş ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur sağanağa döndü, bazı seaları su bastı. Üreticiler seralardaki suyu boşaltmak için çaba harcarken, Kaş Belediyesi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaş'ın ve Ova Mahallesi'nde fındık büyüklüğünde yağan dolunun ardından başlayan sağanak yağış bazı seraları vurdu. Kırmızı kod uyarısının ardından bir gün süreyle seraların çevresinde adeta nöbet tutan çiftçiler beklenen sağanak yağmura bugün yakalandı. Saat 14.00 sıralarında başlayan yağmur özellikle Kınık ve Ova Mahallesi'nde etkili oldu. Biranda kararan hava ve bastıran sağanak yağmur sebebiyle seraların bulunduğu alanlarda göletler oluştu, bazı seralarda bulunan ürünler, giren su sebebiyle zarar gördü.

2 dönüm serasına komple su girdiğini söyleyen üretici Osman Güzeloğlu, öğleden buyana bardaktan boşanırcasına yağan yağmur sebebiyle henüz kızarmakta olan 2 dönümde ekili domatesin zarar gördüğünü söyledi.

Bölgede Kaş Belediyesi ekipleri seralardaki suyun boşaltılması için iş makinesi ve işçilerle çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, Antalya, Kınık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:30 BM'den Güney Sudan'daki partilere "ulusal birlik hükümeti kurulması" çağrısı - Haber
19:29 Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı; olay anı kamerada - Haber
19:28 Bakan Albayrak, iş insanlarıyla buluştu - Haber
19:28 Eski Kars İl Jandarma Komutanı Güngör'e ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Haber
19:28 ÇÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri Andırın'da eczacılığı anlattı - Haber
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Haber
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Haber
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Haber
17:43 Ödülü almak için Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden dünya birincisi Türk öğrenci, sınırdan içeri alınmadı - Haber
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Haber
13.12.2019 19:31:11