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Kaş'ta sağlık çalışanları alkışlandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde vatandaşlar korona virüs nedeniyle fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanları için alkış tuttu.

19.03.2020 22:41 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:44
Kaş'ta sağlık çalışanları alkışlandı
Antalya 'nın Kaş ilçesinde vatandaşlar korona virüs nedeniyle fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanları için alkış tuttu.

Avrupa 'da korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları için başlatılan moral amaçlı alkış kampanyası bu akşam Türkiye 'de de başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün Meclis'teki konuşmasında sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmesinin ardından çağrıya Kaş'taki vatandaşlar destek verdi. İlçede saat 21'de balkona çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu.

Evinin balkonunda bir vatandaş, "Yaşanan bu zor süreçte özverili şekilde çalışan tüm sağlık çalışanlarını gönülden alkışlayarak, destek veriyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Antalya, Türkiye, Avrupa, Güncel

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