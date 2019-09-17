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Kaş'ta suriyeli 34 kaçak göçmen yakalandı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeye çalışan 6'sı çocuk, 4'ü kadın Suriyeli 34 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

17.09.2019 12:08Kaş'ta suriyeli 34 kaçak göçmen yakalandı
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeye çalışan 6'sı çocuk, 4'ü kadın Suriyeli 34 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-20 Sahil Güvenlik Botu'ndaki ekipler, bu sabah saatlerinde devriye görevi yaparken, Kaş ile Yunanistan'ın Meis Adası arasındaki bölgede şişme botta bir grup insan olduğunu fark etti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, şişme botta bulunan Suriye uyruklu 6'sı çocuk, 4'ü kadın toplam 34 kaçağı bota aldı.
Kaçak göçmenler Sahil Güvenlik Botu ile Kaş Limanı'na çıkarıldı. İşlemleri yapılan kaçak göçmenlerin daha sonra Kaş Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.



Yunanistan, Güncel

Kaynak: DHA

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