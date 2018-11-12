Kaş'ta Tekneleri Soyan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:55



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:55

Antalya'nın Kaş ilçesinde hırsızlık olayına karışan bir şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, O.K. isimli şüpheli şahıs, Kaş Limanı Feneri'nin bulunduğu kayalık bölgede kovalama sonucu yakalandı. Zanlının yapılan üst aramasında hırsızlık olayını gerçekleştirdiği teknelerden çaldığı eşyalar ele geçirildi. Yapılan araştırmada, şüphelinin iki ayrı günde gece muayyen saatlerde Kaş Limanı'nda bağlı bulunan 4 ayrı teknede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.Yakalanan O.K., işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA