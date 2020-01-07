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Kaş'ta ulaşıma sis engeli

Antalya'nın Kaş ilçesinde yoğun sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor.

07.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:31 Kaş'ta ulaşıma sis engeli
'nın Kaş ilçesinde yoğun sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, yollarda olan sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaş-Antalya yolunun Kasaba ve Ağullu Mahallesi kesiminde yoğun sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor. Bugün öğleden sonra etkisini artıran sis dolayısıyla karayolunun bazı bölümlerinde görüş uzaklığı yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bazı sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken, bazıları da yol kenarlarında mola vererek sis etkisinin azalmasını bekledi. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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