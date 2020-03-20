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Kaş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:31
Kaş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Antalya 'nın Kaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaş Emniyet Müdürlüğünce ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Narkotik ekiplerin ilçede bir eve düzenlediği operasyonda şüpheli O.K. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Antalya, 3. Sayfa

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